OM - Malaise : Dimitri Payet répond à ses détracteurs sur… son poids !

Publié le 2 mars 2022 à 14h10 par La rédaction

Etincelant cette saison avec l’OM, Dimitri Payet est revenu sur les critiques reçues l'année dernière, notamment celles sur son poids.

Cette année, Dimitri Payet vit sa 8ème saison à l’OM. Depuis 2013, le Réunionnais en a vu de toutes les couleurs. Il a connu, des crises, des moments de joie, un départ, un retour… Et quand cela ne va pas, beaucoup de critiques. Cible privilégiée des supporters adverses et très souvent de ceux de l’OM, Dimitri Payet a souvent été taclé sur son poids, surtout en début de saison 2020-2021. En très grande forme depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet n’entend plus de critiques sur son poids.

« Je pense que c'était plus ça qu’un réel problème de poids »