Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible nouvelle pour Haaland !

Publié le 4 mars 2022 à 22h10 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo songe à Erling Braut Haaland pour potentiellement oublier Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’affirmait l’été dernier. Néanmoins, le destin du buteur du Borussia Dortmund le pousserait à rejoindre l’élite du football espagnol.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, les hauts représentants du PSG font d’Erling Braut Haaland leur grande priorité en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Néanmoins, le directeur sportif Leonardo n’est pas seul dans la course à la signature d’Haaland puisque comme le journaliste Jesus Gallego l’a affirmé à la Cadena SER ce vendredi, trois autres cadors européens semblent être sur les rangs afin d’accueillir l’attaquant du Borussia Dortmund dont la clause libératoire comprise entre 75 et 80M€ sera effective le 31 mai prochain. « Il y a trois grandes équipes en lice pour Haaland : Barca, Madrid et City. Le Barca est en tête de la course. Derrière eux, il y a Manchester City ».

« A Dortmund, les sources disent qu'il va partir en Espagne »