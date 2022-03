Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi lance un énorme appel du pied à... Kylian Mbappé !

Publié le 5 mars 2022 à 14h15 par A.D.

Courtisés par le Real Madrid, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourraient évoluer en Liga la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi s'est prononcé sur ces deux dossiers.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour une signature libre et gratuite, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et selon nos informations du 25 aout, Leonardo a déjà déniché le digne héritier de son numéro 7 : Erling Haaland. Toutefois, le Real Madrid pourrait également plomber les plans du PSG sur ce dossier. En effet, le club emmené par Carlo Ancelotti voudrait recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland à l'été 2022. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, le FC Barcelone serait aussi sur les traces du buteur du Borussia Dortmund.

«Ce serait très positif si Mbappé et Haaland venaient en Liga»