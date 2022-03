Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce troublante du FC Barcelone sur une arrivée d'Haaland !

Publié le 5 mars 2022 à 12h15 par D.M.

Membre de l'équipe marketing du FC Barcelone et proche de Joan Laporta, Juli Guiu s'est prononcé sur une possible arrivée d'Erling Haaland, et notamment sur une rencontre avec Xavi.

La succession de Kylian Mbappé pourrait devenir un dossier central dans les prochains mois. SI elle venait à rejoindre le Real Madrid, la star devra être remplacée par un joueur du même standing. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité des dirigeants du PSG se nomme Erling Haaland. Un attaquant, qui fait aussi les gros titres en Espagne. Et pour cause, le Real Madrid et le FC Barcelone se battraient en coulisses pour tenter de l’accueillir lors du prochain mercato estival. La Casa Blanca semble avoir une longueur d’avance dans ce dossier Haaland, mais le Barça n’a pas dit son dernier mot.

« Dans ce club, il se passe des choses »