Mercato - PSG : Après Messi, le Barça tient sa vengeance sur Leonardo !

Publié le 5 mars 2022 à 13h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessié serait dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. Et selon la presse espagnole, le Barça de Xavi aurait d'ores et déjà remporté son bras de fer face au club parisien.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. En effet, Leonardo a offert plusieurs joueurs de classe mondiale à Mauricio Pochettino, et ce, en multipliant les coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement l'été dernier. Et alors que Franck Kessié sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne prolonge pas avec le Milan AC, Leonardo serait à l'affût pour en faire de même avec lui. Toutefois, le dirigeant du PSG devrait voir le FC Barcelone rafler la mise à sa place.

Franck Kessié déjà promis au FC Barcelone ?