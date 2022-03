Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Le Qatar se lance dans une bataille colossale !

Publié le 5 mars 2022 à 15h45 par D.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG pense à Robert Lewandowski et à Erling Haaland. Mais dans ces deux dossiers, la bataille risque d'être intense.

Le PSG se prépare à toutes les éventualités. Alors que Kylian Mbappé devrait continuer à faire l’objet d’une cour assidue de la part du Real Madrid, les dirigeants parisiens ont ciblé deux profils pour le remplacer. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Robert Lewandowski et Erling Haaland sont appréciés en interne. Mais ces deux attaquants ne manquent pas de prétendants. L’attaquant du Bayern Munich jouit d’une belle cote en Premier League. Le second devrait crouler sous les propositions.

Le PSG courtise Haaland, mais...