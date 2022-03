Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez veut tenter un coup à 100M€ sur le marché !

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid observerait la situation de Moussa Diaby. Performant avec le Bayer Leverkusen, l'international français serait valorisé 100M€.

La colonie française du Real Madrid pourrait s’agrandir la saison prochaine. Composée de Karim Benzema, d’Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy, elle attend impatiemment Kylian Mbappé. Priorité du club espagnol, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et se rapproche d’un départ à la fin de la saison comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. L’arrivée de Kylian Mbappé semble être en très bonne voie, et un autre international français serait surveillé par le Real Madrid.

Moussa Diaby observé par le Real Madrid