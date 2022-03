Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les doutes se confirment pour cette recrue hivernale...

Publié le 5 mars 2022 à 21h30 par A.C.

Arrivé en prêt de Wolverhampton lors du dernier mercato, Adama Traoré pourrait faire un passage express au FC Barcelone.

Souvent, les jeunes joueurs formés dans les grands clubs européens doivent d’exiler pour exister. C’est le cas d’Adama Traoré, qui n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone en sortant de La Masia. Pourtant, après un passage par Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton, l’ailier de 26 ans est revenu par la grande porte cet hiver ! Rapidement Xavi lui a fait confiance et il a déjà collectionné trois titularisations en Liga, sans toutefois marquer le moindre but. En attendant, la question de son avenir se pose déjà en Catalogne, puisque le Barça pourrait décider de le garder grâce à une option d’achat.

Adama Traoré pourrait ne pas être gardé...