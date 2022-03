Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre confirmé pour Ter Stegen ?

Publié le 5 mars 2022 à 20h00 par T.M.

Plus aussi impérial dans les buts du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen ne serait aujourd’hui plus intouchable.

Cet été, des stars sont annoncées du FC Barcelone. Joan Laporta voit les choses en grand pour améliorer l’effectif de Xavi. Mais dans le sens contraire, de gros départs pourraient être actés chez les Blaugrana. Et ces dernières semaines, le flou est venu s’installer sur l’avenir de Marc-André ter Stegen. Si l’Allemand est toujours le gardien numéro 1 du Barça, ses performances ne sont plus aussi impressionnantes. Par conséquent, en Espagne, il est régulièrement expliqué que Ter Stegen pourrait être vendu cet été.

C’est la fin entre Ter Stegen et Barcelone ?