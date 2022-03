Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante du clan Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 5 mars 2022 à 17h00 par A.D.

Lié à l'Inter jusqu'au 30 juin 2026, Lautaro Martinez serait toujours dans le viseur du FC Barcelone. Toutefois, à en croire l'agent Alejandro Camano, le buteur argentin n'aurait aucune chance de quitter les Nerazzurri.

Pour pallier le départ de Luis Suarez vers l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone aurait voulu s'offrir les services de Lautaro Martinez. Toutefois, le club catalan se serait heurté à l'intransigeance de l'Inter. En effet, la direction milanaise aurait refusé de laisser filer son buteur argentin pour moins de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. En grande difficulté sur le plan financier, le Barça n'a donc pas pu s'offrir les services de Lautaro Martinez lors des dernières fenêtres de transferts. Malgré tout, le club blaugrana n'aurait pas tiré un trait sur l'attaquant de l'Inter. En effet, Xavi aurait décidé de relancer le dossier Lautaro Martinez selon les dernières informations de Calciomercato.it . Toutefois, le nouveau coach du FC Barcelone ne devrait pas avoir plus de réussite que ses prédécesseurs sur ce dossier.

«Il n'y a aucune chance que Lautaro quitte l'Inter »