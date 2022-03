Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ter Stegen poussé vers la sortie ? La réponse !

Publié le 4 mars 2022 à 7h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2028, Marc-André Ter Stegen a été beaucoup critiqué au FC Barcelone et Joan Laporta a notamment essayé de le remplacer lors du dernier mercato.

Il aurait bien pu voir sa situation basculer dès l’été dernier. Arrivé au FC Barcelone en 2014, Marc-André Ter Stegen connait une période compliquée depuis quelques saisons et lors du dernier mercato estival Joan Laporta souhaitait le remplacer. Plusieurs médias en Espagne comme en Italie ont en effet annoncé que le président du Barça était tout proche de trouver une entente avec Mino Raiola pour Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec l’AC Milan touchait à son terme. Finalement, l’Italien a snobé le Barça pour rejoindre le PSG et Ter Stegen est donc resté le seul grand titulaire en Catalogne.

Ter Stegen ne doit pas s’inquiéter