Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 0€ de Leonardo relancé en Premier League ?

Publié le 5 mars 2022 à 16h15 par La rédaction

Suivi par le PSG et le FC Barcelone, Franck Kessié intéresserait également Aston Villa. Le Barça va donc devoir faire face à la concurrence de l’équipe entrainée par Steven Gerrard, alors que Xavi est annoncé comme le grand favori dans ce dossier.

Pour cet été, l’ambition du FC Barcelone est claire, recruter malin et pour pas cher. Avec le dossier Haaland dans un coin de la tête, Joan Laporta veut renforcer le reste de l’effectif du Barça à moindre coût. Franck Kessié fait partie des joueurs ciblés, mais le PSG lorgne également depuis plusieurs mois le milieu ivoirien. En fin de contrat avec le Milan AC en juin prochain, Kessié ne semble pas parti pour prolonger l’aventure avec le club milanais, de bon augure pour les prétendants, et en particulier pour le Barça, annoncé comme le grand favori. Cependant, tout reste possible dans ce dossier.

Aston Villa y croit pour Kessié