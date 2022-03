Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi dans ce dossier prioritaire !

Publié le 5 mars 2022 à 13h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Ajax, Noussair Mazraoui serait plus que jamais dans le viseur du FC Barcelone. D'ailleurs, le club emmené par Xavi serait actuellement en pole position pour le latéral droit marocain. Et pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur ce dossier, le Barça voudrait boucler l'affaire rapidement.

De retour au FC Barcelone, Xavi ne serait pas vraiment satisfait par Sergino Dest. Dans cette optique, le coach du Barça serait en quête d'un nouvel arrière droit. Ainsi, Xavi aurait identifié le profil de Noussair Mazraoui, qui fait le plus grand bonheur de l'Ajax et sera en fin de contrat le 30 juin. Et alors qu'il ne serait pas seul sur ce dossier, le FC Barcelone aurait réussi à prendre la tête de la course.

Le Barça en pole position pour Noussair Mazraoui ?