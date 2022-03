Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une priorité de Xavi bouleversée... par un ancien du PSG ?

Publié le 4 mars 2022 à 1h30 par A.C.

Annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone au poste de latéral droit, Noussair Mazraoui pourrait quitter l’Ajax Amsterdam à la fin de la saison... pour rejoindre la Serie A !

Il y aurait encore beaucoup de mouvement en Catalogne, après les arrivées de cet hiver. Xavi semble avoir déjà défini les principaux chantiers pour le prochain mercato estival et la défense fait figure de priorité. Dans l’axe, c’est Andreas Christensen qui pourrait débarquer en provenance de Chelsea, mais au FC Barcelone aimerait aller chercher du côté de l’Ajax Amsterdam. Plusieurs médias en Espagne parlent en effet d’un intérêt prononcé pour Noussair Mazraoui, dont le contrat avec les Lanciers se termine en juin et qui à l’heure actuelle ne semble pas du tout vouloir prolonger.

Mazraoui pourrait remplacer Florenzi à Milan