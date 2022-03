Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tient déjà ses deux premiers départs de l’été !

Publié le 4 mars 2022 à 0h30 par A.C.

A plusieurs mois du mercato estival, Joan Laporta semble déjà être au travail pour dégraisser l’effectif du FC Barcelone.

L’été devrait être très mouvementé au FC Barcelone. Comme cet hiver, les dirigeants catalans devraient continuer à renforcer l’effectif de Xavi, avec Joan Laporta qui rêve notamment d’une arrivée d’Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Pour recruter, le Barça devra toutefois obligatoirement vendre... et la liste des candidats au départ est très longue ! La presse espagnole parle en effet de Samuel Umtiti, de Clément Lenglet, Oscar Mingueza ou encore de Frenkie de Jong, qui a l’avantage d’avoir une excellente cote sur le marché.

De Jong et Braithwaite vont partir