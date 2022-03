Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour la prochaine recrue de Xavi !

Publié le 5 mars 2022 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen serait on ne peut plus proche d'un transfert libre et gratuit au FC Barcelone. Selon la presse italienne, l'international danois aurait refusé les offres venues de Premier League par respect pour les Blues de Thomas Tuchel.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aimerait désormais renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait identifié le profil d'Andreas Christensen, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea. Et alors que l'international danois aurait recalé ses prétendants anglais, Xavi serait à un pas de boucler sa signature.

Christensen a recalé ses prétendants anglais par respect pour Chelsea