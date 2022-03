Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale se prépare pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 5 mars 2022 à 7h45 par D.M.

Alors qu'il devrait quitter le LOSC à la fin de la saison, Jonathan David susciterait l'intérêt des plus grandes équipes européennes comme le PSG.

Jonathan David vit ses derniers mois sous le maillot du LOSC. « Pour nous, l'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons » avait confié son agent Nick Mavromaras en décembre dernier. Auteur de 16 buts cette saison, l’attaquant de 22 ans est sur le marché et le PSG a bien l’intention de tenter le coup. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants parisiens surveillent la situation de l’international canadien. Mais la bataille risque d’être acharnée dans ce dossier Jonathan David.

La bataille s'annonce rude dans le dossier David