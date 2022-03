Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 5 mars 2022 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, Leonardo compte miser sur Erling Haaland en priorité. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, le buteur du Borussia Dortmund aurait décidé de changer de club à l'issue de la saison.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Conscient de la situation, le PSG a d'ores et déjà identifié son digne successeur. Selon Le 10 Sport, le club de la capitale a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Et à en croire la presse espagnole, le buteur norvégien aurait déjà décidé de quitter le Borussia Dortmund à l'issue de la saison.

Erling Haaland a décidé de quitter le Borussia Dortmund