Mercato - OM : Longoria doublé pour le successeur de Kamara ?

Publié le 6 mars 2022 à 1h15 par A.C.

Avec Boubacar Kamara en fin de contrat, Pablo Longoria aurait déjà activé plusieurs pistes pour le remplacer, avec notamment Jordan Veretout.

Ancien de Sassuolo, de l’Atalanta et de la Juventus, Pablo Longoria connait très bien la Serie A. Il l’a d’ailleurs montré depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille avec plusieurs bons coups, de Pol Lirola à Arkadiusz Milik. Il devrait continuer, puisque de l'autre côté des Alpes on parle d’un intérêt prononcé de l’OM pour Gerard Deulofeu de l’Udinese, mais également pour Jordan Veretout. Pas vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma, l’ancien du FC Nantes de l’ASSE pourrait notamment pallier le départ de Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’OM se termine en juin prochain.

