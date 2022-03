Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi s’enflamme pour la dernière recrue du Barça !

Publié le 5 mars 2022 à 21h00 par La rédaction

Après avoir enregistré l’arrivée de Pablo Torre en vue du prochain mercato estival, Xavi se montre très heureux d’avoir pu attirer le milieu de 18 ans.

Alors que le FC Barcelone cherche constamment à recruter les futurs meilleurs joueurs du monde, les dirigeants catalans ont officialisé ce vendredi l’arrivée de Pablo Torre. Âgé de 18 ans, l’Espagnol finira d'abord la saison avec le Racing Santander avant de rejoindre le Barça cet été, pour un montant de 5M€ ainsi que des bonus pouvant porter la somme à 20M€. Si les Blaugrana possèdent déjà de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, Xavi est très satisfait de ce transfert et se montre optimiste pour le futur de Torre.

« Il est très jeune et a la capacité de jouer pour le Barça pendant des années »