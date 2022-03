Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Christensen... La mise au point de Xavi sur le recrutement !

Publié le 5 mars 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà frappé très fort sur le marché. Toutefois, le coach espagnol ne compte pas en rester-là et aimerait également se montrer très actif lors du prochain mercato estival. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi s'est donc prononcé sur tous ses dossiers du moment, à savoir Erling Haaland, Andreas Christensen...

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, selon le10sport.com, le numéro 7 parisien a déjà un accord de principe avec la Maison-Blanche pour un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a dressé son plan d'action. En effet, d'après Le 10 Sport, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de son attaquant français le 1er juillet. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait en concurrence avec plusieurs écuries européennes, dont le FC Barcelone, pour le buteur du Borussia Dortmund.

«Nous travaillons pour le Barça du présent et du futur»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi s'est d'ailleurs prononcé sur le feuilleton Erling Haaland . « La réunion avec le clan Haaland ? Je ne peux pas donner de détails. La seule chose que je peux dire sur (Erling) Haaland, c'est que nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez. Comme hier avec Pablo Torre » , a confié le technicien du FC Barcelone. Par ailleurs, Xavi a également évoqué ses autres dossiers estivaux, et notamment Andreas Christensen (Chelsea), qui serait déjà presque assuré de rejoindre le Barça pour 0€ le 1er juillet. « La situation de Gerard Piqué et les autres options défensives telles qu'Andreas Christensen ? Ce n'est pas le moment de parler de ces choses-là. Nous sommes dans le présent. Ce n'est pas le moment de parler des signatures ou de l'avenir. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous jouons contre Elche. Nous travaillons pour l'avenir, nous planifions des choses. Je suis content concernant Piqué. Il a fait un grand pas en avant. Son rendement est extraordinaire », a expliqué Xavi, avant d'expliciter son rôle dans le recrutement du Barça.

«Tout le monde a hâte de venir au Barça»