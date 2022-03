Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosses mises au point sur l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 5 mars 2022 à 17h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Erling Braut Haaland est actuellement au coeur de nombreuses rumeurs, de grosses mises au point son tombées à propos des différentes informations à propos du buteur du Borussia Dortmund.

A l’instar de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland voit lui aussi son avenir fait les gros titres de la presse européenne. Alors que le Norvégien évolue actuellement au Borussia Dortmund, un départ devrait intervenir lors du prochain mercato estival, moment où une clause libératoire à 75M€ prendra effet dans son contrat. Forcément, cela a de quoi intéresser du beau monde. Les plus grands clubs européens sont sur les traces d’Erling Braut Haaland. Selon les informations du 10sport.com, le client de Mino Raiola est la priorité du PSG pour la succession de Kylian Mbappé, mais dans le même temps, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich feraient aussi les yeux doux aux cracks du BVB. Et certains cadors auraient déjà bougé leurs pions dans l’optique de recruter Haaland lors du mercato estival. Ainsi, ces derniers jours, il a été annoncé que Xavi et Jordi Cruyff avaient fait le déplacement à Munich pour rencontrer le Norvégien pour lui exposer le projet du FC Barcelone. De même, il avait également été expliqué que Raiola, agent d’Erling Braut Haaland, avait rencontré le Bayern Munich.

« C’est normal de rencontrer et parler avec des agents »