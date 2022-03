Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations pour l'avenir de ce crack de Xavi !

Publié le 6 mars 2022 à 0h00 par La rédaction

Si le FC Barcelone négocie actuellement pour prolonger Ronald Araujo, un départ de l'Uruguayen ne serait pas à exclure. Explications.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2018 en provenance du CA Boston River, Ronald Araujo est aujourd’hui l’un des patrons de l’arrière-garde barcelonaise. Apparu à 29 reprises cette saison, l’international uruguayen est le 2ème défenseur le plus utilisé par Xavi, derrière Gerard Piqué. Alors qu’Araujo pourrait prendre encore plus d’importance dans le groupe avec les possibles départs de Clément Lenglet et Samuel Umtiti, le joueur de 22 ans n’a toujours pas prolongé son contrat. Et le danger plane pour l'avenir du Barcelonais.

Barcelone pourrait vendre Araujo