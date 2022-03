Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit faire un miracle pour ce coup à 0€ !

Publié le 5 mars 2022 à 21h15 par A.C.

Voilà des mois que Leonardo semble travailler pour attirer Franck Kessié au Paris Saint-Germain, mais le milieu de l’AC Milan semble avoir choisi une autre destination.

Alors que le mercato estival commence dans plusieurs mois, Leonardo est déjà au travail pour continuer à renforcer le Paris Saint-Germain. Plusieurs pistes sont évoquées actuellement et le moins que l’on puisse dire c’est que le directeur sportif du PSG veut des recrues de tout premier choix, avec notamment Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Les deux sont en fin de contrat avec leurs clubs respectifs et pourraient être d’excellents ajouts à un effectif déjà plein de stars. Tout ne pas pourtant pas rose pour Leonardo, qui pourrait également connaitre quelques échecs cet été...

Le Barça extrêmement optimiste pour Kessié