Mercato - PSG : Le retour de Christopher Nkunku au PSG prend forme ?

Publié le 6 mars 2022 à 0h45 par P.L.

En grande forme cette saison, Christopher Nkunku intéresserait le PSG et d'autres grands clubs européens. Toutefois, l'affaire serait bien mieux engagée du côté du club de la capitale.

Cette saison, Christopher Nkunku est dans une forme étincelante. Auteur de 25 buts et 13 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans est certainement l’homme fort du RB Leipzig sur cet exercice 2021-2022. De ce fait, Nkunku éveillerait les convoitises de nombreux clubs européens comme le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United ou encore le PSG. D’ailleurs, le club de la capitale serait très bien engagé dans le dossier.

Seul le PSG est capable de s’aligner sur les exigences du RB Leipzig