Mercato - PSG : Kylian Mbappé résiste aux pressions du Qatar !

Publié le 5 mars 2022 à 18h30 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats, alors que le Paris Saint-Germain fait tout son possible pour le retenir... pendant que le Real Madrid est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Toute la France semble s’inquiéter de l’avenir de Kylian Mbappé, même des personnages hors du monde du football, comme le président de la République Emmanuel Macron ! Il faut dire que dans un peu plus de trois mois, le prodige de 23 ans pourra partir sans que le Paris Saint-Germain n’empoche le moindre sou en indemnité de transfert. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com qu’il a déjà choisi sa destination, puisqu’il existe un accord de principe avec le Real Madrid, qui l’avait raté en 2017. Une situation délicate, qui semble créer quelques remous au sein du PSG, puisque la presse espagnole a récemment parlé d’un Nasser Al-Khelaïfi très agacé. Mbappé aurait de son côté déjà informé le vestiaire parisien, qui semble pourtant vouloir toujours le retenir. « Est-ce que j’essaye de le convaincre de rester ? On essaye de parler. On a déjà parlé. Tout le monde lui a déjà parlé. Mais on se voit tous les jours et on ne va pas en parler tous les jours » a expliqué le capitaine Marquinhos, lors d’un entretien accordé à RMC Sport . « Il doit prendre la décision. Il sent qu’il est à l’aise ici et nous, on essaye de le faire sentir à l’aise ». Au sein du PSG on semble toujours avoir l’espoir de pouvoir le prolonger, mais en Espagne on n’a plus aucun doute au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé...

Kylian Mbappé ne cédera pas face aux tentatives du PSG de le prolonger