Mercato - PSG : Mbappé fixe une nouvelle date pour sa grande annonce !

Publié le 5 mars 2022 à 17h45 par A.C.

Kylian Mbappé ne semble absolument pas proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le regard résolument tourné vers le Real Madrid.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain ne sont pas du genre à jeter l’éponge facilement. Alors que Kylian Mbappé a clairement expliqué vouloir rejoindre le Real Madrid en aout dernier, ses dirigeants multiplient les offres pour le faire changer d’avis. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que son entourage est divisé au sujet de son avenir, mais l’attaquant du PSG semble pour le moment vouloir respecter la parole donnée au Real Madrid. Il reste un peu plus de trois mois avant la fin de son contrat et il est certain qu’à Doha on va continuer à travailler sur Mbappé jusqu’au dernier jour.

On ne saura rien avant la fin de la saison