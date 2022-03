Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un recrutement estival tonitruant !

Publié le 5 mars 2022 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 5 mars 2022 à 14h34

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Leonardo multiplie les pistes, avec la volonté de remodeler l’effectif du PSG. Plusieurs arrivées sont donc attendues, mais des départs XXL pourraient également survenir.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions au PSG. Le champion du monde tricolore est un indéboulonnable de l’effectif de Mauricio Pochettino et apparaît comme la priorité absolue de l’état-major qatari actuellement. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, mais dans l’entourage du Bondynois, on n’écarte pas l’hypothèse d’une prolongation, de quoi laisser une petite chance au PSG, prêt à offrir une fortune à sa star. Cependant, la priorité de Kylian Mbappé est ailleurs. L’international français souhaite être au cœur d’un projet compétitif, de quoi mettre une pression supplémentaire au PSG. Mais avec ou sans Mbappé, Leonardo aurait l’intention d’apporter de gros changements dans la capitale.

Le PSG veut rajeunir son effectif

D’après les informations divulguées dans les colonnes de L’Équipe ce samedi, le PSG prévoit de régénérer une partie de son effectif lors du prochain mercato estival, et cela devrait passer par plusieurs départs de taille. Selon le quotidien sportif, Angel Di Maria serait le premier concerné par les plans de Leonardo. Engagé avec le PSG jusqu’en fin de saison, l’Argentin de 34 ans souhaite rester dans la capitale et dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat, mais le PSG a de gros doutes à son sujet, d’autant qu’Angel Di Maria peine à enchaîner les prestations satisfaisantes. De son côté, Sergio Ramos pourrait également être poussé vers la sortie. À bientôt 36 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid apparaît jusqu’à maintenant comme une erreur de casting, et d’après le journaliste Fabrizio Romano, cela pourrait amener les dirigeants du PSG à se séparer de lui cet été. D’autres joueurs vieillissants et qui n’apparaissent pas comme des titulaires en puissance pourraient aussi être concernés par un éventuel départ dans les prochaines semaines, à l’instar de Keylor Navas (35 ans), Idrissa Gueye (32 ans), Georginio Wijnaldum (31 ans) ou bien Ander Herrera (32 ans).

