Mercato - PSG : Le Qatar prépare un coup de balai hallucinant avec ses stars !

Publié le 6 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Bien décidé à remanier son effectif l'été prochain, deux stars pourraient en faire les frais. Sergio Ramos et surtout Angel Di Maria sont visés.

Après un mercato estival très animé, le PSG pourrait bien se relancer dans un énorme remaniement d'effectif l'été prochain. Et pour cause, d'une part, le PSG pourrait voir filer Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain, tandis que d'autres postes sont à renforcer en priorité à l'image du milieu de terrain. Dans cette optique, Lucas Paqueta et Paul Pogba semblent être suivis. Mais pour cela, il faudra probablement alléger l'effectif actuel en allégeant la masse salariale.

Di Maria et Ramos sur le départ ?