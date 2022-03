Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met les choses au clair sur Frank McCourt !

Publié le 6 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a longtemps été annoncé que Frank McCourt réclamait 30M€ de ventes lors du dernier mercato hivernal de l’OM, Pablo Longoria a mis les choses au clair à ce sujet.

En proie à certaines difficultés financières avec notamment la période délicate de pandémie, l’OM peine à vendre depuis quelque temps, ce qui contraint Pablo Longoria à se montrer inventif et à multiplier les arrivées en prêt avec option d’achat pour son recrutement. D’ailleurs, le propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt, aurait demandé à son président de boucler pour 30M€ lors du mercato de janvier. Mais Longoria nie en bloc ces affirmations dans les colonnes de La Provence.

« McCourt ne nous a pas donné d’objectif de ventes »