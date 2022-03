Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour une star du projet QSI !

Publié le 6 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria espérait une prolongation pour continuer sa carrière au Parc des Princes. Mais ce dossier semble compromis…

Interrogé en décembre dernier dans la presse argentine, Angel Di Maria (34 ans) affichait un souhait très clair sur son avenir au PSG : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester », confiait l’international argentin, qui entend donc faire jouer l’année supplémentaire en option dans son contrat pour continuer l’aventure avec le PSG. Mais les plans de Leonardo semblent différents à son sujet…

Le PSG ne conservera pas Di Maria