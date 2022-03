Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres de l'opération Dybala sont révélés !

Publié le 5 mars 2022 à 23h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur du PSG. Alors qu'un accord à hauteur de 8M€ annuels aurait été trouvé avec son joyau argentin, la Vieille Dame offrirait désormais une somme proche de 7M€. Reste à savoir si Paulo Dybala acceptera cette proposition revue à la baisse.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€ l'été dernier, le PSG espérait en faire de même avec d'autres joueurs à la fin de la saison. En effet, Leonardo aurait identifié plusieurs profils de joueurs qui sont dans la dernière année de leur contrat, dont Paulo Dybala, qui pourrait quitter la Juventus librement et gratuitement le 1er juillet. Et à en croire la presse italienne, les Bianconeri auraient dégainé une nouvelle offre, revue à la baisse, pour leur numéro 10.

La Juve propose finalement 7M€ par an à Paulo Dybala ?