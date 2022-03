Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied inattendu !

Publié le 6 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il soit annoncé proche de rejoindre le Real Madrid, Xavi ne se montre pas réticent à l'idée de voir débarquer l'attaquant français en Liga.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé affole le marché et semble idéalement placé pour rejoindre le Real Madrid qui avait déjà tenté de le recruter l'été dernier. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant français a même un accord verbal avec le club merengue , mais il ne devrait pas donner sa réponse tout de suite. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé est très attendu en Liga.

Xavi réclame Mbappé en Liga