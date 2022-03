Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi vend la mèche pour Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il aurait rencontre l'entourage d'Erling Haaland, Xavi a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet.

En plus de Kylian Mbappé, Erling Haaland est l'autre attaquant européen le plus convoité. En effet, l'international norvégien est dans le viseur de nombreux grands clubs à l'image du PSG, Manchester City ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone. D'ailleurs, Xavi aurait rencontré l'entourage du buteur du Borussia Dortmund afin de lui exposer son projet. Et l'entraîneur du Barça évoque d'ailleurs ce dossier.

Xavi n'écarte rien pour Haaland