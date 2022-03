Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal annonce la couleur pour… William Saliba !

Publié le 6 mars 2022 à 10h10 par Th.B.

Bien qu’Arsenal semble fonder de grands espoirs en William Saliba, les dirigeants des Gunners seraient également prêts à trouver un nouvel accord avec l’OM que ce soit pour un transfert sec ou un prêt payant.

Et si William Saliba finissait par prolonger son séjour à Marseille ? Seulement prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OM par Arsenal et ce, sans option d’achat, Pablo Longoria ne s’est clairement pas montré fermé à l’idée de trouver un nouvel accord avec les Gunners en marge de la saison prochaine pour le défenseur de Jorge Sampaoli. « C’est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l’OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances ». Néanmoins, à en croire les informations communiquées par L’Équipe ce dimanche, il faudrait que l’OM parvienne à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions afin de convaincre Saliba de rester au sein du club phocéen.

Arsenal pas totalement fermé à un nouveau deal avec l’OM pour Saliba !