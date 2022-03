Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se séparer de Sergio Ramos cet été ?

Publié le 6 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Jusqu’à présent, le choix du PSG avec Sergio Ramos est un flop. De quoi ouvrir la porte à un possible départ de l’Espagnol lors du prochain mercato estival ?

Au terme de longues négociations avec le Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas trouvé d’accord pour prolonger. Par conséquent, l’été dernier, l’Espagnol s’est retrouvé libre et le PSG n’a pas hésité pour sauter sur l’occasion afin de le récupérer. En défense centrale, Ramos était censé apporter toute son expérience, mais lors de cet exercice, l’ancien Madrilène a surtout fréquenté l’infirmerie. Miné par les pépins physiques, Sergio Ramos a très peu joué. Et à l’approche du mercato estival, les questions commencent à se poser concernant l’avenir du Parisien, sous contrat jusqu’en 2023.

Un an et puis s’en va ?