Mercato - PSG : Leonardo a raté de gros renforts cet hiver à cause de... Sergio Ramos !

Publié le 5 mars 2022 à 12h45 par D.M.

Le PSG se serait vu proposer plusieurs défenseurs centraux lors du dernier mercato hivernal. Mais le club parisien n'avait pas l'intention de changer le visage de l'équipe et de placer Sergio Ramos un peu plus dans la difficulté.

Pour Sergio Ramos, le calvaire continue. Arrivé libre en provenance du Real Madrid lors de l’été 2021, le défenseur central ne parvient pas à se défaire de douleurs au mollet. Lié au PSG jusqu’en 2023, le joueur n’a disputé que quatre matches en Ligue 1. Bien trop peu pour les dirigeants parisiens. « Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie » a déclaré Leonardo. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG ne fermerait pas la porte à un départ de Sergio Ramos à la fin de la saison, notamment si son absence venait à se prolonger. Un point sera fait avec l’international espagnol dans les prochains mois.

Des joueurs ont été offerts au PSG, mais...

Comme l’indique le journaliste italien, les responsables du PSG continuent d’apporter leur soutien à Sergio Ramos dans cette période difficile. Afin de ne pas compliquer sa tâche et changer l’ordre établi en défense central, le club parisien aurait pris la décision de ne pas recruter de joueurs à ce poste lors du dernier mercato hivernal. Selon Fabrizio Romano, le PSG avait la possibilité d’amener du sang frais puisque deux, voire trois défenseurs auraient été proposés en janvier dernier. Une opération refusée par Leonardo, qui espère récupérer un Sergio Ramos en pleine forme dans les prochaines semaines.