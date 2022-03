Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 40M€ est déjà bouclé !

Publié le 5 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat l’été dernier, Nuno Mendes aurait d’ores et déjà bouclé son transfert définitif au Parc des Princes pour 40M€.

En plus des recrutements très médiatisés de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le PSG avait bouclé un coup de dernière minute lors du mercato estival 2021 : Nuno Mendes. Le jeune latéral gauche portugais de 19 ans est arrivé du Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 40M€, et il est rapidement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Parc des Princes.

Nuno Mendes a déjà signé avec le PSG

Du coup, son transfert définitif est déjà programmé pour l’été 2022, et le journaliste Fabrizio Romano a même apporté un nouvel élément vendredi en indiquant que Nuno Mendes avait même déjà signé son futur contrat avec le PSG. Leonardo tient donc déjà sa première recrue du prochain mercato estival avec l’international portugais.