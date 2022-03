Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Mauricio Pochettino !

Publié le 4 mars 2022 à 21h10 par D.M.

Actuel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est annoncé comme l'un des favoris pour remplacer Ralf Rangnick à Manchester United. Mais le technicien argentin est en concurrence avec Erik Ten Hag.

« On n’a jamais pensé le contraire et lui (Pochettino) n’a jamais demandé à partir. Un entraîneur dans sa situation, comment ne pourrait-il pas être motivé ? Tu as un effectif comme ça, tu as la C1 devant toi, tu es au PSG où tu as toi-même joué. Je ne vois même pas en quoi c’est un sujet de discussion » confiait Leonardo dans un entretien à L’Equipe jeudi. Pourtant en coulisses, le cas Mauricio Pochettino est discuté en interne comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Un départ à la fin de la saison n’est pas écarté, surtout si le parcours du PSG en Ligue des Champions s’arrêtait prématurément. Le technicien argentin pourrait néanmoins vite rebondir. Pochettino est annoncé comme l’un des favoris pour remplacer Ralf Rangnick à Manchester United.

Ten Hag prépare sa venue à Manchester United ?