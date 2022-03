Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, départ... Le feuilleton Pochettino prend une tournure étonnante !

Publié le 6 mars 2022 à 13h30 par D.M. mis à jour le 6 mars 2022 à 13h36

Prêt à rejoindre Manchester United après son passage au PSG, Mauricio Pochettino serait en concurrence avec plusieurs techniciens de renom comme Carlo Ancelotti ou Erik Ten Hag. Du côté du club anglais, on continue d'esquiver les interrogations.

Mauricio Pochettino devrait se sentir comme chez lui à Paris. Joueur du PSG entre 2001 et 2003, connaît bien la capitale et le championnat français. Pourtant, le technicien argentin renvoie l’impression « qu’il est là sans être forcément là ». Son langage corporel peut parfois laisser transparaitre un certain mal-être. Daniel Riolo avait apporté quelques explications en juin dernier : « Il est très déçu de l’organisation du club, de l’autorité dans ce club (…) Bref, il se pose énormément de questions et il se demande si c’est n’est pas plus un nid à emmerde qu’un club facile à redresser. » Durant cette période, Pochettino aurait réclamé son départ à Leonardo comme l’a rappelé, il y a quelques jours, le journaliste de Libération Grégory Schneider : « Pochettino a bien demandé à partir, ça s’est passé le 1 er juin dernier. Je sais qui était dans la pièce, je peux lui rafraichir la mémoire (…) Pochettino est allé les voir pour leur dire que c’était terminé. Il leur a demandé de lui rendre sa liberté et qu’il ne pouvait pas rester dans ces conditions. Il a dit qu’il n’arriverait pas » Annoncé proche d’un retour à Tottenham, Pochettino est resté au PSG, mais la question de son avenir devrait revenir sur la table. Comme annoncé par le 10Sport.com, le technicien argentin ne fait pas l’unanimité en interne et un départ à la fin de la saison reste d’actualité. Mais où pourrait atterrir le coach ?

A Manchester United, le mystère reste entier