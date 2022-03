Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone lâche ses vérités dans le feuilleton Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Malgré les rumeurs qui circulent concernant une réunion entre l'entourage d'Erling Haaland et la direction du FC Barcelone, Joan Laporta se montre assez catégorique concernant cette situation et assure que le Barça ne discute pas directement le Norvégien.

Le feuilleton Haaland risque d'animer le marché des transferts jusqu'à l'été prochain. Et pour cause, il semble acquis que le Norvégien quittera le Borussia Dortmund l'été prochain afin de rejoindre l'un des plus grands clubs européens qui s'arrachent le natif de Leeds. Erling Haaland est d'ailleurs convoité en Angleterre notamment par Manchester City qui semble décidé à enfin recruter un très grand buteur après avoir vu filer Sergio Agüero et rater le transfert d'Harry Kane. Comme révélé par le10sport.com, le PSG fait également du Norvégien sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Mais c'est en Espagne que l'on trouve les clubs les plus actifs dans ce dossier, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. La direction catalane aurait même rencontré l'entourage d'Erling Haaland ces derniers jours. Une réunion à laquelle aurait participé Xavi. Et l'entraîneur du Barça se montrait d'ailleurs assez évasif sur le sujet. « Je ne peux pas donner de détails. La seule chose que je peux dire sur (Erling) Haaland, c'est que nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez. Comme hier avec Pablo Torre », assurait Xavi en conférence de presse.

Laporta dément une réunion avec Haaland