Mercato - OM : William Saliba poserait une grosse condition pour son avenir !

Publié le 6 mars 2022 à 9h10 par Th.B.

Prêté sans option d’achat à l’OM jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, William Saliba serait emballé par l’idée de poursuivre au sein du club phocéen si les hommes de Jorge Sampaoli parvenaient à obtenir leur billet pour la prochaine campagne de la Ligue des champions.

Ces dernières semaines, alors que le prêt convenu entre Arsenal et l’OM prendra fin à l’issue de la saison, William Saliba n’a cessé de faire planer le doute quant à son avenir, qu’il s’écrive à Marseille ou dans le nord de Londres la saison prochaine. Président de l’OM, Pablo Longoria a tenu à faire savoir lors d’un entretien accordé à La Provence cette semaine que l’aventure de Saliba à l’Olympique de Marseille pourrait être rallongée. « C’est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l’OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances ». Mais qu’en pense le principal intéressé ?

Saliba prêt à rester si…