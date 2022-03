Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour l’arrivée de Paul Pogba ?

Publié le 6 mars 2022 à 7h45 par A.C.

La Juventus semble avoir un atout de taille pour battre le Paris Saint-Germain, dans la course à Paul Pogba.

Le projet du Paris Saint-Germain semble être parfait pour Paul Pogba. Après avoir évolué toute sa carrière à l’étranger, le Champion du monde français pourrait enfin arriver en Ligue 1, qui plus est dans l’un des clubs les plus ambitieux au monde. Son contrat avec Manchester United se termine en effet en juin prochain et il y a très peu de chances qu’il prolonge, ce qui fait forcément espérer le PSG. Il faudra toutefois se méfier de la Juventus ! Ce samedi, La Gazzetta dello Sport annonce en effet que le club turinois travaillerait pour boucler un retour du milieu parti en 2016, avec notamment un salaire de 10M€ par an.

Un régime fiscal très avantageux pour Pogba