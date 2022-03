Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est confronté à une énorme menace pour Kamara !

Publié le 6 mars 2022 à 18h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne manque pas prétendants sur le marché, notamment du côté de la Premier League.

L'avenir de Boubacar Kamara ne semble plus s'écrire à l'OM. En fin de contrat en juin prochain, le jeune Marseillais n'a toujours pas prolongé et se dirige vers un départ libre à l'issue de la saison. Récemment interrogé à ce sujet, Pablo Longoria ne cachait pas son pessimisme. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec », assurait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence . Et Pablo Longoria a des raisons de se montrer prudent dans ce dossier.

La Premier League adore Kamara