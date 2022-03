Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland envoie un terrible message à Leonardo !

Publié le 6 mars 2022 à 13h45 par D.M.

Proche de la famille Haaland, Jan-Aage Fjortoft a fait le point sur l'avenir d'Erling. Selon lui, ce dossier devrait se résumer à un duel entre Manchester City et le Real Madrid.

Erling Haaland ne voit pas le bout du tunnel. Eloigné des terrains depuis le mois de janvier en raison de soucis musculaires, l’international norvégien ne devrait retrouver le chemin des terrains qu’en avril. Mais malgré cette absence, l’attaquant du Borussia Dortmund jouit toujours d’une belle côte sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Mais à en croire l’un des proches de la famille Haaland, la formation parisienne serait totalement distancée dans ce dossier.

« Tout se joue entre deux clubs : Manchester City et le Real Madrid »