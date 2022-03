Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta répond à Xavi pour Haaland !

Publié le 6 mars 2022 à 8h15 par A.M.

Alors que Xavi n'a pas totalement démenti l'existence d'une réunion avec l'entourage d'Erling Haaland, Joan Laporta se montre quant à lui bien plus catégorique.

Convoité par la plus part des grands clubs européens, dont le PSG, qui en fait sa priorité pour remplacer Kylian Mbappé, comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland devrait faire parler de lui dans les prochains mois. D'autant plus que l'international norvégien aurait fait l'objet d'une réunion entre son entourage et plusieurs représentants du FC Barcelone, dont Xavi. Une information commentée par l'entraîneur du Barça en conférence de presse samedi. « La réunion avec le clan Haaland ? Je ne peux pas donner de détails. La seule chose que je peux dire sur (Erling) Haaland, c'est que nous travaillons pour le Barça du présent et du futur. Si nous annonçons quelque chose, vous le saurez. Comme hier avec Pablo Torre », assurait Xavi, laissant donc planer le doute sur l'existence de cette réunion. Mais Joan Laporta quant à lui se montre bien plus affirmatif à ce sujet.

«Pas de réunion, pas de négociation, rien»