Mercato - Barcelone : Xavi envoie un message à Laporta pour le mercato d’été !

Publié le 6 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

En pleine forme depuis son retour au FC Barcelone, Dani Alves a impressionné son monde y compris son ancien coéquipier Xavi Hernandez, à présent entraîneur du Barça qui n’a pas manqué de prendre position quant à l’avenir du défenseur droit blaugrana.

En novembre dernier, soit deux petits mois après la résiliation de son contrat à Sao Paulo, le FC Barcelone officialisait le grand retour de Dani Alves. Légende du club culé, le Brésilien revenait alors cinq ans après son départ pour la Juventus à l’été 2016. Depuis ses débuts en janvier, Dani Alves semble avoir rapidement retrouvé ses marques et a reconquis le coeur des socios culés grâce à sa prestation face à l’Atletico de Madrid en début février (4-2) au cours de laquelle il a inscrit un but et délivré une passe décisive. En Espagne, il est spécifié par Marca que les dirigeants du Barça seraient ouverts à l’idée de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain.

« J'aimerais qu'il continue, mais cela dépend de la performance et du club »