Mercato - PSG : Le Real Madrid ne changera rien pour Mbappé !

Publié le 7 mars 2022 à 4h30 par T.M.

Ce mercredi, le PSG affronte le Real Madrid pour le match retour du huitième de finale de Ligue des Champions. Un rendez-vous décisif pour l’avenir de Kylian Mbappé ? Pas sûr…

Le PSG va donc se présenter au Bernabeu avec un but d’avance face au Real Madrid. Pour le moment, le club de la capitale est donc le mieux placé pour se qualifier pour les quarts de finale, mais tout reste encore possible. Il n’empêche que pour passer au tour suivant, le PSG va pouvoir compter sur Kylian Mbappé, déjà décisif au match aller. C’est lui qui pourrait éliminer le Real Madrid, son possible futur club.

Pas de retournement de situation !