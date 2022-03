Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marin Odegaard lâche ses vérités sur son arrivée !

Publié le 6 mars 2022 à 16h00 par La rédaction

De retour à un bon niveau avec Arsenal, Martin Odegaard est revenu sur son arrivée mouvementée au Real Madrid alors qu’il n’avait que 17 ans.

Il est arrivé comme un jeune talent rempli d’espoirs, il est reparti de la même manière… Jamais Martin Odegaard n’a réussi à s’imposer au Real Madrid. Le Norvégien n’avait que 17 ans lorsqu’il s’est engagé avec la Maison Blanche. Il a d’abord enchaîné les prêts avant d’avoir sa chance, mais sans succès. Le Real Madrid ne l’a pas conservé et Martin Odegaard a signé à Arsenal. Des années après, le numéro 10 norvégien est revenu sur son arrivée à Madrid pour TV2 .

« J'ai été constamment supervisé »