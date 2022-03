Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... Neymar a tout tenté pour quitter le PSG !

Publié le 6 mars 2022 à 15h30 par A.M.

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2025 l'année dernière, Neymar aurait pu quitter le PSG bien plus tôt. En 2019, le Brésilien a fait le forcing pour retourner au FC Barcelone, mais pas seulement. Neymar aurait aussi essayer de convaincre le Real Madrid de le recruter.

Recruté en 2017 pour 222M€, un record qui tient toujours, Neymar était attendu comme le chaînon manquant du projet QSI pour enfin remporter la Ligue des champions. Cependant, les deux premières saisons du Brésilien au PSG ont été largement marquées par des blessures qui l'ont privé des grands rendez-vous en C1. Très marqué par cette situation, Neymar a ainsi réclamé son départ durant l'été 2019, seulement deux ans après son arrivée à Paris. Sa volonté était de retourner au Barça et il a tout fait pour réussir à boucler ce transfert, comme il le reconnaissait encore ces derniers jours. « Je voulais retourner au Barça (en 2020). On a tout essayé mais on n'a pas réussi. Finalement, l'opportunité s'est présentée pour qu'il signe ici (à Paris). Je suis très content. C'est un ami, on s'entend très bien, sur le terrain comme en dehors. L'équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l'histoire face à ton Real Madrid », confirmait le numéro 10 du PSG dans le podcast Fenomenos . Et si son forcing pour rejoindre le FC Barcelone en 2019 est bien connu, la presse espagnole fait d'autres révélations.

En plus du Barça, Neymar a forcé pour rejoindre... le Real Madrid